EUclaim: honderden claims binnen over annuleringen Schiphol

ARNHEM (ANP) - Claimorganisatie EUclaim heeft maandag al honderden claims binnen van reizigers van wie hun vlucht van of naar Schiphol vorige week werd geannuleerd. "De teller staat nu op bijna zeshonderd, maar dat zal nog verder oplopen", laat een woordvoerder maandag weten.

Hij legt uit dat het om verzoeken voor een onkostenvergoeding gaat, bijvoorbeeld voor een maaltijd of hotelovernachting die mensen hebben geregeld vanwege hun vertraging of vluchtuitval. Normaal hebben passagiers bij vluchtuitval ook recht op een vaste vergoeding voor geleden tijdverlies. Daarvan is nu in beginsel geen sprake, omdat het extreme weer van vorige week wordt beschouwd als overmacht.

Door de sneeuwval werden vorige week dagelijks honderden vluchten geannuleerd. Vooral KLM moest veel vluchten schrappen. KLM liet al weten dat dit zeker 300.000 passagiers had geraakt. EUclaim ziet slechts een beperkt deel van de claims. "Dit is slechts het topje van de ijsberg", erkent de zegsman. Mensen kunnen hun aanvraag voor een vergoeding ook direct bij hun luchtvaartmaatschappij indienen.