Cuba zegt niet met VS in gesprek te zijn

HAVANA (ANP/AFP) - Cuba zegt, op wat kleine zaken na, "niet in gesprek" te zijn met de Verenigde Staten. Dat schrijft president Miguel Díaz-Canel op X.

Zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump zette zondag druk op Cuba door te dreigen het land financieel af te knijpen als het niet snel "een deal" zou sluiten met de VS. "Er gaat geen olie of geld meer naar Cuba - NUL", schreef Trump op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

Díaz-Canel vervolgt dat Cuba "altijd bereid" is geweest een "serieuze dialoog aan te gaan", maar wel "zonder inmenging" en "met volledig respect" voor de Cubaanse onafhankelijkheid.

Economische sancties

De VS hebben al decennialang economische sancties ingesteld tegen Cuba, al hebben de VS deze onder Trump flink opgeschaald.

Onduidelijk is op wat voor deal Trump doelt.