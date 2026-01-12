Wall Street daalt na politieke druk op Fed-baas Powell

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag omlaag na het bereiken van nieuwe recordstanden op vrijdag. Beleggers reageerden negatief op de nieuwe aanval van de regering-Trump op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, zei zondagavond een dagvaarding van het ministerie van Justitie te hebben ontvangen.

De dagvaarding gaat officieel over de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor, waarvan president Donald Trump de kosten te hoog vindt. Volgens Fed-baas Powell probeert Trump hem echter te dwingen de rente sneller te verlagen. In de Amerikaanse politiek werd vanuit Democratische en Republikeinse zijde met afkeuring gereageerd op de nieuwe poging om de onafhankelijkheid van de centrale bank te beëindigen. Ook zei Powell niet te zwichten voor politieke intimidatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 49.107 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 6947 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 23.629 punten.

Verlichten van lasten

De banken en creditcardmaatschappijen stonden onder druk. Trump zei de rente op creditcards vanaf 20 januari voor een jaar te bevriezen op maximaal 10 procent. Volgens hem worden Amerikanen "opgelicht" door creditcardmaatschappijen die rentetarieven van 20 tot 30 procent rekenen.

Trump kwam eerder al met voorstellen om de lasten voor Amerikanen te verlichten. Zo wil hij dat de overheid massaal hypotheekobligaties opkoopt om de hypotheekrente en de woonlasten te verlagen. Ook wil hij een verbod voor grote investeerders om eengezinswoningen te kopen.

ExxonMobil

JPMorgan Chase en ⁠Bank of America, de twee grootste banken in de Verenigde Staten, zakten 1,6 en 1,3 procent. Citigroup verloor 3,1 procent en Wells Fargo daalde 1,6 procent. De vier grote banken komen later deze week ook met jaarcijfers.

Creditcardmaatschappij American Express zakte 4,2 procent. Branchegenoten Visa en Mastercard leverden tot 3,3 procent in. De aanbieder van consumentenkredieten Capital One raakte 6,4 procent kwijt.

ExxonMobil daalde 0,9 procent. Trump is niet blij met de opmerking van de topman van het olieconcern dat Venezuela momenteel niet geschikt is voor investeringen in heropbouw van de oliesector van het land. Hij dreigt ExxonMobil mogelijk te weren bij die wederopbouw. De president had vrijdag een ontmoeting met topbestuurders van oliebedrijven om te praten over investeringen in de verwaarloosde Venezolaanse oliesector.