Euro bereikt laagste niveau in jaar tijd ten opzichte van dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De waarde van de euro heeft dinsdag het laagste punt in een jaar tijd bereikt ten opzichte van de dollar. Aan het begin van de avond was de munt 1,0596 dollar waard. De euro heeft aan waarde ingeleverd sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten.

Zo heeft Trump beloofd belastingen te verlagen en importtarieven te verhogen. Die maatregelen wakkeren mogelijk de inflatie aan en kunnen daarmee het tempo van de renteverlagingen van de Federal Reserve vertragen. Een hogere Amerikaanse rente maakt de dollar aantrekkelijker in vergelijking met andere valuta.