Netanyahu: Iran vreest eigen bevolking meer dan Israël

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Iraanse ayatollah Ali Khamenei bang is voor de eigen bevolking. Hij richt zich in een videoboodschap direct tot de Iraniërs en roept hen op niet "de hoop te verliezen" dat het regime vervangen kan worden.

"Er is een ding dat Khamenei meer vreest dan Israël. Dat zijn jullie, het Iraanse volk", zegt Netanyahu in de video op X. "Daarom geven ze zoveel geld uit om jullie hoop en dromen te vernietigen. Maar ik zeg jullie dit: laat jullie dromen niet sterven. Ik hoor het gefluister: vrouwen, leven, vrijheid." Die drie woorden vormden het credo van de grote protesten in Iran eind 2022. Die protesten werden hard neergeslagen, met honderden doden en duizenden gearresteerden.

Netanyahu zegt in de video dat Iran 2,3 miljard euro heeft uitgegeven aan de luchtaanvallen op Israël van vorige maand. Volgens de Israëlische premier is dat geld dat ook had kunnen worden uitgegeven aan de gezondheidszorg of het onderwijs. "Het regime wil jullie toekomst verwoesten, net als onze staat." Volgens Netanyahu staan Israël "en anderen in de vrije wereld" aan de kant van de Iraanse bevolking.