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Eurocommissaris: Brussel onderzoekt hoe brandstof goedkoper kan

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 18:34
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DUBLIN/BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat onderzoeken wat er gedaan kan worden om brandstof voor vervoer goedkoper te maken, zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) na afloop van een overleg met EU-ministers van Energie.
"Dit is een belangrijk punt van zorg voor veel burgers en het heeft gevolgen voor een groot deel van onze economie", zei Jørgensen in Dublin, zonder veel verdere details te geven.
Voor aankomende winter is er geen sprake van een direct risico voor de energievoorziening in Europa, zei Jørgensen. Maar de verwachte hoge energieprijzen zijn geen goede positie voor de EU, onderschrijft de Eurocommissaris. "Dit prijsniveau mag niet de nieuwe norm worden", zei hij.
Om hoge energieprijzen tegen te gaan, moeten de Europese Commissie en lidstaten zich ook "flexibel en pragmatisch" opstellen, aldus de Deense Eurocommissaris.
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