Kabinet: bezuiniging SZW van tafel, oplossing box 3 in 2028

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet haalt de bezuinigingen op de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor dit jaar uit de boeken. Er moet met werkgevers en vakbonden een sociaal akkoord gemaakt worden om die uitkeringen te hervormen. Verder wil het kabinet dat in 2028 de vermogensbelasting wordt geheven als er winst is uitgekeerd, in plaats van dat winst op papier wordt belast. Ook moet de koopkracht worden verbeterd, onder meer door de accijnzen op brandstof met 2,1 miljard euro volgend jaar te verlagen. Dat staat in het aangepaste begrotingsvoorstel van het kabinet. Veel lekte al uit via de media.