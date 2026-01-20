Eurocommissaris: tegenheffingen VS kunnen snel worden ingevoerd

BRUSSEL (ANP) - Europese tegenheffingen tegen de Verenigde Staten kunnen snel worden ingevoerd, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën in Brussel. Er ligt al een pakket klaar ter waarde van 93 miljard euro.

De invoering van dat pakket was opgeschort, nadat er vorig jaar zomer alsnog een handelsakkoord tussen de EU en VS werd gesloten. Als de Groenlandcrisis niet diplomatiek kan worden opgelost, kunnen die importtarieven op Amerikaanse producten snel worden geactiveerd, zei de Eurocommissaris.

Alle opties tegen de VS liggen volgens hem nog steeds op tafel, zei Dombrovskis. Ook de zogeheten "handelsbazooka". Met het activeren van het antidwanginstrument kan de EU alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS blokkeren.