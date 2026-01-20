ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eurocommissaris: tegenheffingen VS kunnen snel worden ingevoerd

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:31
anp200126142 1
BRUSSEL (ANP) - Europese tegenheffingen tegen de Verenigde Staten kunnen snel worden ingevoerd, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën in Brussel. Er ligt al een pakket klaar ter waarde van 93 miljard euro.
De invoering van dat pakket was opgeschort, nadat er vorig jaar zomer alsnog een handelsakkoord tussen de EU en VS werd gesloten. Als de Groenlandcrisis niet diplomatiek kan worden opgelost, kunnen die importtarieven op Amerikaanse producten snel worden geactiveerd, zei de Eurocommissaris.
Alle opties tegen de VS liggen volgens hem nog steeds op tafel, zei Dombrovskis. Ook de zogeheten "handelsbazooka". Met het activeren van het antidwanginstrument kan de EU alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS blokkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading