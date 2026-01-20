ECONOMIE
Zelensky uitgenodigd voor Trumps vredesraad

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:32
anp200126144 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is uitgenodigd om deel te nemen aan de vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump, zegt hij tegen journalisten. Diplomaten zijn volgens Zelensky bezig met de uitnodiging, maar hij stelt ook dat het moeilijk voor te stellen is hoe hij samen met Rusland in deze of een andere raad kan zitten.
Maandag werd bekend dat de Russische president Vladimir Poetin ook is uitgenodigd voor de zogenoemde "Board of Peace", net als tal van andere leiders. Onder anderen de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan kregen ook een uitnodiging.
De vredesraad is een belangrijk onderdeel van de tweede fase van Trumps vredesplan voor de Gazastrook. In een handvest dat is ingezien door Amerikaanse media, wordt de indruk gewekt dat de raad veel verder gaat dan alleen de situatie in Gaza.
Er zou de mogelijkheid zijn om te betalen voor een permanent lidmaatschap. Dat zou volgens sommige berichten 1 miljard dollar kosten.
