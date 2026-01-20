ECONOMIE
Rover en Translink winnen kort geding over dure ov-kaarten

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:30
anp200126141 1
UTRECHT (ANP) - Reizigersvereniging Rover en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, hebben gelijk gekregen van de rechter in het kort geding tegen Kings Online, dat via twee websites ov-chipkaarten verkoopt voor hoge bedragen. Dat meldt Rover. Honderden reizigers hadden zich bij de vereniging gemeld omdat zij tientallen euro's te veel hadden betaald voor een persoonlijke ov-chipkaart. Mensen dachten vanwege de huisstijl van de website, die leek op die van de NS en Translink, via een officiële aanbieder een bestelling te plaatsen.
Na sommaties van Rover en Translink stopten andere websites met het aanbieden van de ov-chipkaarten voor een hogere prijs dan 7,50 euro, maar Kings Online bleef actief. Mensen gaven aan niet door te hebben dat zij werden opgelicht, omdat de websites dezelfde huisstijlkleuren hebben als die van NS en Translink.
