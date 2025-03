Qatar levert gas aan Syrië via Jordanië

DOHA (ANP/AFP) - Qatar is begonnen met het leveren van gas aan Syrië via Jordanië. Dat melden staatsmedia in het gasrijke land. Daarmee wil Qatar het ernstige tekort aan elektriciteitsproductie in Syrië aanpakken en de infrastructuur verbeteren.

De islamitische autoriteiten in Syrië proberen de infrastructuur en economie van het land opnieuw op te bouwen na bijna veertien jaar burgeroorlog. In december werd de dictatuur van Bashar al-Assad ten val gebracht. De oorlog heeft de elektriciteitsinfrastructuur van Syrië zwaar getroffen, met stroomonderbrekingen die meer dan twintig uur per dag kunnen duren.

"De Qatarese leveringen zullen in de eerste fase tot 400 megawatt elektriciteit per dag genereren, waarbij de productiecapaciteit geleidelijk zal toenemen in de 'Deir Ali'-centrale in Syrië", schrijft het door de staat gerunde persbureau QNA. De stroom zou worden verdeeld over onder meer de hoofdstad Damascus en omstreken, Homs en Aleppo.