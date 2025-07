Europa krijgt dit jaar mogelijk patatoverschot, denkt marktbureau

Europa krijgt dit jaar mogelijk een overschot aan patat. Dit verwacht marktbureau DCA Market Intelligence, na onderzoek in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het bureau denkt echter niet dat friet in de supermarkt of snackbar hierdoor goedkoper wordt, maar een grote prijsstijging zou ook even niet voor de hand liggen.

Volgens DCA Market Intelligence hebben akkerbouwers in de vier Europese landen dit jaar meer aardappelen geteeld. Telers rekenden bij het inplannen van de teelt deze winter nog op een goede markt.

De Europese fritesindustrie heeft daarnaast last van concurrentie uit landen als India, China en Egypte. Zij investeren fors en winnen marktaandeel in Azië en het Midden-Oosten, dankzij lagere kosten en toenemende kwaliteit.

Dat patat voor consumenten niet goedkoper wordt, heeft volgens het bureau te maken met de hoge contractprijzen voor dit teeltseizoen en hoge productiekosten. Ook maken producenten met hun klanten vaak afspraken over een langere periode.