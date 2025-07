PepsiCo groeit vooral buiten Noord-Amerika

PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - PepsiCo is van april tot en met juni vooral buiten de Noord-Amerikaanse thuismarkt gegroeid. Dat meldde het bedrijf achter onder meer Pepsi-cola, Gatorade-sportdrank en Lay's-chips bij de presentatie van de kwartaalresultaten. De groei zat met name in de EMEA-regio, waar PepsiCo Europa, het Midden-Oosten en Afrika onder schaart.

Het Amerikaanse concern realiseerde over het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van bijna 23 miljard dollar, omgerekend ruim 19 miljard euro. Daarvan was meer dan 4,5 miljard dollar afkomstig uit de EMEA, 8 procent meer dan een jaar eerder. De grootste markt voor PepsiCo is nog altijd Noord-Amerika, goed voor meer dan de helft van de totale opbrengsten. Deze omzet groeide echter maar licht en daalde zelfs gecorrigeerd voor wisselkoersen.