Vermanende brief uit Brussel om tekortkomingen bescherming grutto

BRUSSEL (ANP) - Nederland beschermt de grutto niet goed genoeg, vindt de Europese Commissie. Daar is de overheid al eerder op gewezen. Brussel stuurt nu opnieuw een vermanende brief dat Nederland moet voldoen aan de regels voor bescherming van weidevogels.

Nederland kent al langer een dalende lijn in het aantal weidevogels, waaronder de grutto. Hoewel Brussel eerder van de verantwoordelijk bewindspersoon een lijst met maatregelen ontving, zijn die nog niet genoeg in de praktijk gebracht, vindt de Commissie. Daarmee voldoet Nederland niet aan de eisen van de Vogelrichtlijn.

Een volgende stap in deze zogeheten inbreukprocedure is de gang naar de rechter. Het Europese Hof van Justitie zal dan de zaak bekijken en kan een land beboeten voor het handelen in strijd met de Europese richtlijn. Zover is het nog niet, Nederland heeft twee maanden de tijd om op de brief te reageren.