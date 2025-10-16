Europarlement stemt in met importverbod op energie uit Rusland

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement geeft akkoord voor het plan van de Europese Commissie om de import van Russische energie stop te zetten. Een meerderheid van de partijen heeft in een commissievergadering voor gestemd om de import van Russische energie totaal uit te bannen.

De Commissie stelde in mei dat er voor het einde van dit jaar geen nieuwe gasdeals met Rusland meer gemaakt worden. De import van alle Russische energie zou eind 2027 moeten worden stopgezet. Als het aan de Commissie ligt, wordt de import van vloeibaar gas (lng) op 1 januari 2027 stopgezet.

Het parlement doet er een schepje bovenop en ziet graag dat de import nog sneller aan banden wordt gelegd. Een meerderheid stemde in om de gehele olieimport per 1 januari 2026 stop te zetten. Ook willen ze hoge boetes voor bedrijven die zich niet aan het importverbod houden: minstens 5 procent van de jaarlijkse omzet. De Commissie gaat nog naar die voorstellen kijken.