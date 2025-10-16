Rouwende Kenianen bestormen vliegveld voor overleden Odinga

NAIROBI (ANP/RTR/AFP) - Duizenden rouwende Kenianen hebben de luchthaven van Nairobi bestormd tijdens de terugkeer van de overleden oppositieleider Raila Odinga (80). De prominente politicus stierf woensdag in India, waar hij om gezondheidsredenen naartoe was gereisd.

President William Ruto en andere functionarissen ontvingen het lichaam op het internationale vliegveld. Terwijl de kist uit het vrachtruim werd gehaald, drong de menigte het terrein op. De mensen trokken zich later terug. Het vliegverkeer lag tijdelijk stil.

Het lichaam werd eerst naar het parlement gebracht om daar te worden opgebaard. Toen Odinga's aanhangers de hekken van het parlement beklommen, werd besloten de kist te verplaatsen naar een stadion. De staatsbegrafenis vindt vrijdag plaats en Odinga wordt zaterdag begraven in het westen van het land.

In Kenia gelden zeven dagen van nationale rouw.