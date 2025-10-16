ECONOMIE
Franse premier Lecornu overleeft moties van wantrouwen

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 12:44
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft twee moties van wantrouwen overleefd. Deze waren ingediend door het uiterst linkse La France Insoumise en de radicaalrechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen. Lecornu wist in beide gevallen een meerderheid van het parlement achter zich te krijgen.
Het werd al verwacht dat de premier de moties zou overleven. Dinsdag kondigde Lecornu aan een omstreden pensioenhervorming uit te stellen tot de presidentsverkiezingen van 2027. Hiermee heeft hij de steun van de socialisten gekregen, die fel tegen de hervorming waren.
"Terug aan het werk", zei Lecornu tegen de Franse zender BFMTV. De premier heeft deze week een conceptbegroting voor 2026 ingediend, die nog door het parlement moet.
