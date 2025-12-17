ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europees Parlement stemt in met importstop Russisch gas in 2027

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 13:06
anp171225119 1
STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een importstop van Russisch vloeibaar gas (lng) voor 1 januari 2027. Ook stemden ze in met het stopzetten van de import van al het Russische gas via pijpleidingen per 30 september 2027.
500 Europarlementariërs stemden voor, 120 tegen.
Eerder bereikten vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten hier al overeenstemming over. De lidstaten moeten het voorstel nu officieel met een ruime meerderheid goedkeuren. Na goedkeuring moeten EU-landen voor maart plannen hebben ingediend hoe ze Russisch gas eventueel gaan vervangen door andere energiebronnen of gas vanuit andere plekken.
De Europese Commissie wil eind 2027 ook de import van alle Russische olie stopzetten. Hierover zal de Commissie begin volgend jaar een wetsvoorstel doen.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading