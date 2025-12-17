Europees Parlement stemt in met importstop Russisch gas in 2027

STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een importstop van Russisch vloeibaar gas (lng) voor 1 januari 2027. Ook stemden ze in met het stopzetten van de import van al het Russische gas via pijpleidingen per 30 september 2027.

500 Europarlementariërs stemden voor, 120 tegen.

Eerder bereikten vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten hier al overeenstemming over. De lidstaten moeten het voorstel nu officieel met een ruime meerderheid goedkeuren. Na goedkeuring moeten EU-landen voor maart plannen hebben ingediend hoe ze Russisch gas eventueel gaan vervangen door andere energiebronnen of gas vanuit andere plekken.

De Europese Commissie wil eind 2027 ook de import van alle Russische olie stopzetten. Hierover zal de Commissie begin volgend jaar een wetsvoorstel doen.