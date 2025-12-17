ECONOMIE
Omstreden afhandelaar Skytanking vertrekt van Eindhoven Airport

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 13:15
EINDHOVEN (ANP) - De omstreden grondafhandelaar Skytanking vertrekt van Eindhoven Airport. Branchegenoot Viggo neemt de activiteiten van het bedrijf op de Brabantse luchthaven over, meldt dat bedrijf. Skytanking verzorgde sinds vorig jaar zaken als de bagageafhandeling voor budgetmaatschappij Ryanair in Eindhoven, maar personeelstekorten leidden tot problemen.
Door een personeelstekort bij Skytanking vertrokken in de zomer van 2024 honderden passagiers van Ryanair zonder bagage van Eindhoven Airport. In hetzelfde jaar kreeg het bedrijf een officiële waarschuwing van de Arbeidsinspectie. Omroep Brabant meldde op basis van ingewijden dat de werkdruk hoog was en personeel niet op de hoogte was van veiligheidsvoorschriften.
"Door een beperkt speelveld waarin drie grote airlines en twee afhandelaren actief zijn, kwamen de tarieven onder steeds grotere druk te staan, wat op langere termijn onhoudbaar is", meldt Viggo over de overname. "De terugkeer van Ryanair bij Viggo zorgt voor meer stabiliteit, kwaliteit en gezonde werkgelegenheid voor de komende jaren."
