FNV sleept AH voor de rechter om benadelen stakende uitzendkracht

UTRECHT (ANP) - FNV daagt Albert Heijn voor de rechter vanwege de omgang met een uitzendkracht. De vakbond beschuldigt de supermarktketen ervan de Poolse uitzendkracht te hebben tegengewerkt omdat hij meedeed aan een staking in een distributiecentrum in Pijnacker. Uiteindelijk zou hij daar zijn werk hebben verloren vanwege zijn rol bij de vakbond.

FNV bevestigt de rechtszaak na berichtgeving van EenVandaag. De bond eist daarin dat de uitzendkracht, Pawel Rudzki, in vaste dienst komt bij Albert Heijn. Hij werkte via een uitzendbureau namelijk al acht jaar voor het supermarktbedrijf, dus zou hij als vast personeelslid behandeld moeten worden.

"Het heeft er alle schijn van dat het beëindigen van zijn opdracht bij Albert Heijn te maken had met zijn rol bij de vakbond. Bij een vaste werknemer had dat niet kunnen gebeuren", zegt vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen.

Albert Heijn stelde tegenover EenVandaag dat de suggestie dat iemand wordt benadeeld vanwege vakbondsactiviteiten onjuist is.