Europees Parlement stemt in met strengere douaneregels

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met de hervorming van de douane-unie. "Met de nieuwe wetgeving krijgen de EU en de nationale douaneautoriteiten eindelijk de instrumenten om onze interne markt, bedrijven en consumenten te beschermen", zegt de Nederlandse Europarlementariër Dirk Gotink (NSC). Hij is namens het parlement als rapporteur verantwoordelijk voor het dossier.

Met de nieuwe wetgeving wordt onder meer de controle op pakketten verbeterd, zodat bijvoorbeeld producten met verboden stoffen niet op de EU-markt komen. "Onze douaneautoriteiten worden overspoeld met pakketjes van geringe waarde die niet voldoen aan de Europese regels en normen", zegt Gotink. Het gaat volgens hem om meer dan 16 miljoen pakketjes per dag en in totaal 5,8 miljard in 2025.

Het gaat om de grootste hervorming van de Europese douane sinds 1968.