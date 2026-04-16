ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 16 april 2026 om 15:26
210162395_m
Je schrikt wakker. En weer is het rond hetzelfde tijdstip: midden in de nacht, ergens tussen drie en vier uur. Toeval? Nee hoor, dit nachtelijke ontwaken is verrassend genoeg volkomen normaal.
Wie denkt dat slapen één lange, ononderbroken toestand is, heeft het mis. Je hersenen draaien ’s nachts namelijk op een strak schema van cycli van ongeveer anderhalf uur. In zo’n cyclus wissel je tussen lichte slaap, diepe slaap en de droomslaap (REM). En juist aan het einde van zo’n cyclus wordt je slaap lichter, het perfecte moment om even wakker te worden.
Sterker nog: de meeste mensen worden meerdere keren per nacht kort wakker. Alleen merk je dat meestal niet, omdat je direct weer in slaap valt. Word je wel echt wakker, bijvoorbeeld elke nacht rond hetzelfde tijdstip, dan zit je waarschijnlijk steeds op datzelfde punt in je slaapcyclus.
Daar komt nog iets bij: diepe slaap komt vooral in het begin van de nacht voor. Naarmate de ochtend nadert, wordt je slaap automatisch oppervlakkiger. Dus wakker worden in de vroege uurtjes is biologisch gezien helemaal niet vreemd.

Stress, koffie en je eigen brein saboteren je nachtrust

Waarom lig je dan soms ineens wakker met een hoofd vol gedachten? Daar komt stress om de hoek kijken. In de vroege ochtend begint je lichaam namelijk al met ‘opstarten’. Het hormoon cortisol, dat je alert maakt, neemt toe. Combineer dat met zorgen over werk, relaties of het leven en je brein grijpt dit stille moment aan om eens lekker te gaan piekeren.
Overdag kun je gedachten nog wegdrukken met afleiding. ’s Nachts is er niets dat je beschermt tegen gepieker. Het gevolg: een kort wakker moment verandert in een lange worsteling met je eigen gedachten.
Ook je gewoontes spelen een rol. Een glas alcohol helpt je misschien sneller in slaap, maar verstoort later je slaapcyclus. Cafeïne blijft uren in je lichaam en maakt je slaap lichter, zelfs als je die koffie al in de middag dronk. Tel daar een onregelmatig slaapschema, schermgebruik laat op de avond of een te warme slaapkamer bij op en je hebt een recept voor nachtelijk wakker liggen.
Het gevaar is dat je in een vicieuze cirkel belandt. Hoe vaker je wakker ligt en je daar zorgen over maakt, hoe meer je brein ‘nacht = stress’ gaat associëren. Even op de klok kijken kan dat effect al versterken.
De oplossing zit vaak in kleine dingen: vaste tijden aanhouden, minder cafeïne en alcohol, ontspanning voor het slapengaan en als je echt niet slaapt even uit bed gaan om iets rustigs te doen.
Dus ja, wakker worden om 3 uur voelt misschien vreemd. Maar in veel gevallen doet je lichaam precies wat het hoort te doen.
Bron: ScienceAlert

loading

POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

1st-time

211630780_m

us_debt_trend

254699561_m

shutterstock_2674414387

Loading