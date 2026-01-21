Europees Parlement stemt Mercosur-deal naar rechtbank

STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ervoor gestemd de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen naar het Europees Hof te sturen voor beoordeling. De Europarlementariërs vinden dat het proces rondom de handelsdeal niet democratisch is verlopen, omdat de Europese Commissie al een voorlopig akkoord heeft gesloten zonder instemming van het parlement.

Het Europees Parlement zal nu pas over de deal stemmen nadat het hof naar het handelsakkoord heeft gekeken. Dat duurt naar verwachting anderhalf tot twee jaar. Het is nog onduidelijk wat dat precies betekent voor de uitvoering van het voorlopige akkoord.

Voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen ondertekende afgelopen weekend het handelsakkoord met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, nadat een meerderheid van de lidstaten had ingestemd. In het voorlopige akkoord staat dat instemming van het Europees Parlement en de nationale parlementen nodig is om het akkoord definitief te maken.