Janko Franjic derde remmer Nederlandse viermansbob op Spelen

ARNHEM (ANP) - Janko Franjic is derde remmer in de viermansbob van stuurman Dave Wesselink bij de Olympische Spelen in Milaan en Cortina. NOC*NSF en de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) maakten woensdag tijdens een presentatie op Papendal bekend dat de remmer samen met zijn broer Jelen Franjic en Timme Koster achter Wesselink in de viermansbob zit.

Bondscoach Ivo de Bruin legde uit dat er bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg een duwtest is gedaan. Het resultaat daarvan is dat Janko Franjic de voorkeur krijgt boven Stephan Huis in 't Veld. Die gaat mee naar Cortina d'Ampezzo als reserve.

Voor de 31-jarige Franjic is het de tweede deelname aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Beijing maakte hij ook onderdeel uit van het team van de viermansbob van De Bruin, die toen de stuurman was. Zijn broer Jelen kwam toen uit in zowel de tweemans- als de viermansbob. Hij is nu ook de remmer in de tweemansbob bij Wesselink.

NOC*NSF maakte afgelopen maandag bekend dat de Nederlandse viermansbob ook mag deelnemen aan de Spelen. Wesselink had eerder door een achtste plaats bij de wereldbekerwedstrijd in St. Moritz voldaan aan de kwalificatie-eisen van de sportkoepel. Door een crash in de training van de laatste wedstrijd in Altenberg kon de viermansbob daar niet deelnemen, zakte enkele plekken in het klassement en voldeed zo niet aan de kwalificatie-eisen. NOC*NSF besloot de voordracht van de BSBN toch goed te keuren.