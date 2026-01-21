101-jarige krijgt geen appelmoes meer omdat het te ongezond zou zijn

Bewoners van zorgcentrum Cleijenborch in Noord-Beveland krijgen geen appelmoes meer, ook niet als ze daar al een eeuw aa gewend zijn en het kennelijk hebben overleefd. Mensen uit de omgeving zamelen nu massaal potjes in om bij de bejaarden te bezorgen. Dat schrijft de PZC.

Rian Krijger zette de ’Actie Appelmoes’ op toen ze hoorde dat haar bonusoma het niet meer kreeg, zo schrijft de PZC. Er was van ’hogerop’ beslist dat de oudjes maar zonder moesten. Naast dat het ongezond is, zou de leiding van het huis de plastic kuipjes te milieu-onvriendelijk vinden.

„Binnen Cleijenborch werken wij volgens het voedingsconcept dat in 2022 is vastgesteld, met instemming van de cliëntenraad. Daarin kijken we kritisch naar producten die veel verspilling veroorzaken en ingaan tegen de richtlijnen van gezonde voeding .” Gevolg: hoogbejaarden krijgen geen appelmoes meer.

Mona Keijzer, demissionair minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en vicepremier van het demissionaire kabinet, heeft zich ook in de appelmoesstrijd gemengd. Op X vraagt ze zich af: ’Valt 1 april zo vroeg dit jaar?’