Europees Parlement steunt heffingen EU, maar vreest gevolgen

STRAATSBURG (ANP) - Verschillende partijen in het Europees Parlement steunen de aangekondigde importheffingen van de Europese Commissie op Amerikaanse producten als reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. Door heffingen op Amerikaanse producten als bourbon en motors van Harley-Davidson dwingt de EU "de Amerikanen terug naar de onderhandelingstafel", aldus de sociaaldemocraten.

Tegelijkertijd vrezen de Europarlementariërs ook verdere gevolgen van de handelstarievenstrijd. Voor de importheffingen betalen "werknemers, bedrijven en economieën aan beide kanten van de Atlantische Oceaan de prijs", aldus de sociaaldemocraten.

"Niemand zit te wachten op dit handelsconflict, maar we moeten onze economie en industrie beschermen", zegt de Nederlandse Europarlementariër Dirk Gotink (NSC). Hij maakt deel uit van de grootste Europese fractie, de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP). "We laten hiermee duidelijk zien dat we willen de-escaleren, maar niet over ons heen laten lopen met onterechte en zeer schadelijke tarieven op onze exportgoederen."

"Europa wil geen handelsoorlog met de VS", zegt de Nederlandse Europarlementariër Catarina Vieira (GroenLinks-PvdA). "Maar Trump en zijn regering volgen een ideologie die niet alleen schadelijk is voor zijn kiezers, maar ook voor de wereldeconomie. Hij is niet bereid met de EU te onderhandelen en daarom handelen wij op deze manier totdat Trump zijn tarieven intrekt."