Oppositiepartijen vinden NSC 'stempelmachine' van asielwetten

DEN HAAG (ANP) - De bewindslieden van NSC in het kabinet zijn te makkelijk akkoord gegaan met de asielwetten van migratieminister Marjolein Faber, vinden oppositiepartijen als het CDA en ChristenUnie. Diederik Boomsma verzekert bij een debat dat zijn partij NSC geen "stempelmachine" is. CDA-leider Henri Bontenbal trekt dat in twijfel. "Ik hoor dat er wel wat gepruttel is geweest, maar uiteindelijk zijn die wetten er gewoon doorheen gekomen."

Daarmee zadelt het kabinet de Tweede Kamer op met een probleem, vindt Bontenbal. Die moet volgens de fractieleider namelijk de wetten aanpassen om deze uitvoerbaar te maken na flinke kritiek van de Raad van State en organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat wordt een "enorme klus" die veel vertraging oplevert. Eigenlijk had het ministerie van Faber dat moeten doen, vindt hij, want dat beschikt over veel meer mensen.

"Ik had ook gedacht dat bewindspersonen onder andere van NSC er ook in de ministerraad voor waren gaan staan", verwoordt Bontenbal zijn teleurstelling. Hij vermoedt dat de ministerraad de wetten na het kritische advies van de Raad van State vrijwel zonder wijziging heeft goedgekeurd omdat de coalitie wankel is en onder andere NSC klemzit. De partij staat er slecht voor in de peilingen. "Dat moet dan toch pijn doen?", vraagt de CDA'er aan Boomsma.

Ook partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie is teleurgesteld in NSC, "een partij die groot is geworden onder de slogan goed bestuur".