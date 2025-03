Hoe lang kun je kruiden en specerijen bewaren?

Heb je weleens een oud potje kruiden gevonden en je afgevraagd of het nog bruikbaar is? Kruiden en specerijen blijven lang goed, maar na verloop van tijd verliezen ze hun smaak en geur. Kun je ze nog veilig eten als de houdbaarheidsdatum is verstreken? En waar moet je op letten?

Volgens Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, kun je kruiden lang bewaren. “Het zijn droge producten, dus je kan kruiden, mits je het goed bewaart, heel lang bewaren”, zegt ze tegen Radar.

Waar bewaren?

Ze adviseert om kruiden op een donkere, koele en vooral droge plek te zetten. “Het is niet de bedoeling dat kruiden vochtig worden. Als dat gebeurt gaat de kwaliteit van het product, maar ook de houdbaarheid echt achteruit.” Dit kan gebeuren als de potjes dicht bij de kookplaat staan, waardoor damp in de kruiden kan trekken. Ook hitte tast de smaak aan.

Hoewel kruiden lang goed blijven, verliezen ze na een paar jaar hun smaak. “Vooral de smaak van kruiden gaat achteruit als je ze te lang bewaart. Het is dan nog prima houdbaar, maar na 3 à 4 jaar smaken ze vaak echt minder lekker.”

Smaakverschil

Soms merk je dat een gerecht minder sterk op smaak is dan normaal. “Nieuwe kruiden smaken echt anders dan oude kruiden, dus er zit wel degelijk verschil in de kwaliteit, maar dit zegt niks over de houdbaarheid.”

Volgens Van der Vossen is de datum op het potje een handige richtlijn. “Het is een goede indicatie en vaak duurt het toch jaren voordat de kruiden over datum zijn.”

Wanneer kun je kruiden beter weggooien?

Twijfel je? Gebruik je zintuigen. “Als het kruidenpotje niet meer dezelfde structuur heeft, klonterig is of zwarte puntjes bevat en er dus afwijkend uitziet, moet je deze weggooien.”

De kans dat je ziek wordt van oude kruiden is klein. “We zien bijna nooit ziektegevallen van deze producten, dus je hoeft je daar ook zeker niet zorgen voor te maken.” Maar als er schimmel op zit of de structuur veranderd is, is het beter om ze niet meer te gebruiken.