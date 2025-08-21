Europese autosector verheugd over bevestiging tariefsverlaging

BRUSSEL (ANP) - Europese autofabrikanten als Volkswagen en Renault reageren verheugd op de bevestiging dat de Verenigde Staten hun heffingen op de import van Europese auto's verlagen van 27,5 naar 15 procent. "Deze bevestiging is een positieve stap die meer zekerheid biedt voor onze industrie", laat Sigrid de Vries, directeur-generaal van de Europese autobrancheorganisatie ACEA, weten.

Het is volgens de Nederlandse nu cruciaal dat Brussel "zonder vertraging" overgaat tot het uitvoeren van gedane toezeggingen aan de VS "om de impact van de tarieven te verzachten die autofabrikanten al miljoenen euro's per dag aan heffingen hebben gekost". Dat zei ze nadat de EU en de VS hun eerdere handelsakkoord donderdag formeel hadden bekrachtigd.

Volgens de fabrikanten moeten sommige technische details van de overeenkomst nog wel worden verduidelijkt. ACEA wil deze bekijken zodra ze beschikbaar zijn "om er zeker van te zijn dat de deal de beoogde voordelen voor de Europese autosector oplevert".