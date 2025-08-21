ECONOMIE
Haven Amsterdam tevreden met verloop tweede dag SAIL

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 17:32
anp210825167 1
AMSTERDAM (ANP) - De tweede dag van SAIL is vooralsnog soepel verlopen, zegt een woordvoerder van Port of Amsterdam. Op het water zijn tot nu toe geen grote incidenten geweest en iedereen lijkt zich goed aan de verkeersregels op het water te houden. "We zijn heel tevreden over hoe het gaat."
Van noemenswaardige aanvaringen op het IJ is volgens de woordvoerster geen sprake, al schampen boten elkaar door de drukte op het water wel af en toe.
Tijdens SAIL, dat duurt tot en met zondag, passeren er naar verwachting zo'n 10.000 schepen de doorgang tussen het IJmeer/Markermeer en het IJ. Rijkswaterstaat zet daarom extra mensen in die het scheepvaartverkeer begeleiden en zorgt ervoor dat de vaarroutes voor de beroepsvaart vrij blijven.
Volgens de woordvoerder van Port of Amsterdam verlopen de konvooien met de beroepsvaart goed. Per konvooi kunnen er tien tot vijftien schepen mee, waardoor ze soms even moeten wachten voordat ze door het SAIL-gebied kunnen varen.
