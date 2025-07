Venus Williams wint bij haar rentree ook in enkelspel

WASHINGTON (ANP/DPA) - Tennisster Venus Williams heeft op het WTA-toernooi van Washington na zestien maanden haar rentree in het enkelspel gemaakt met een zege. De 45-jarige Amerikaanse versloeg landgenote Peyton Stearns (6-3 6-4) en is daarmee de oudste winnares op de WTA-Tour sinds 2004.

Het is de eerste overwinning in het enkelspel in twee jaar voor Williams, die een dag eerder in Washington al haar rentree had gemaakt in het dubbelspel. De zevenvoudig grandslamwinnares had een wildcard gekregen van de organisatie.

Alleen Martina Navratilova was in 2004 ouder dan Williams, toen ze van Catalina Castano won op Wimbledon. De meervoudig grandslamkampioene was toen 47 jaar oud.

In de volgende ronde treft Williams de Poolse Magdalena Frech, de nummer 24 van de wereldranglijst.