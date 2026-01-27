ECONOMIE
Europese beurzen hoger na historisch handelsakkoord EU-India

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:48
AMSTERDAM (ANP) - De Europese beursgraadmeters eindigden dinsdag overwegend hoger, geholpen door de historische handelsovereenkomst van de Europese Unie met India. De onderhandelingen over de deal versnelden nadat de EU en India te maken kregen met handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. In het handelsverdrag is onder meer afgesproken dat de importtarieven op Europese auto's omlaaggaan van 110 naar 10 procent. Brussel verwacht dat de EU-export naar India wordt verdubbeld door de deal.
De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,3 procent hoger op 1001,68 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 988,81 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Duitse DAX kwam nauwelijks van zijn plek.
Dat gold niet voor het aandeel Puma, dat op de beurs in Frankfurt een koerssprong maakte van ruim 9 procent. Het Chinese Anta Sports Products heeft overeenstemming bereikt over de overname van een belang van ongeveer 29 procent in het Duitse sportmerk.
