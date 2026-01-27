ECONOMIE
Oud-president Biden uit felle kritiek op geweld in Minneapolis

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:46
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft het overheidsoptreden in Minneapolis (Minnesota) scherp veroordeeld. "Geweld en terreur hebben geen plek in de Verenigde Staten van Amerika, vooral niet wanneer onze eigen overheid achter Amerikaanse burgers aangaat", meldt hij op X.
In Minneapolis ontstond de afgelopen tijd grote onrust door het optreden van diensten van de landelijke overheid, zoals vreemdelingenpolitie ICE. Agenten schoten deze maand in afzonderlijke incidenten Alex Pretti en Renée Good dood.
"Wat er de afgelopen maand in Minneapolis is gebeurd, druist in tegen onze meest fundamentele waarden als Amerikanen. Wij zijn geen land dat zijn burgers op straat neerschiet", aldus Biden.
De Democraat stelt dat inwoners van Minnesota genoeg hebben geleden door toedoen van de regering-Trump. "Geen enkele persoon kan vernietigen waar Amerika voor staat en in gelooft, zelfs een president niet, als wij - heel Amerika - opstaan en onze stem laten horen."
