Europese beurzen sluiten in het groen na speech Fed-baas Powell

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag overwegend positief de handel uitgegaan. Beleggers reageerden enthousiast op uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en kauwden nog na op de formele bekrachtiging van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie op donderdag.

Powell hintte vrijdag voorzichtig op een renteverlaging in september tijdens een toespraak op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Hij wees op toenemende risico's voor de arbeidsmarkt, ondanks de aanhoudende zorgen over inflatie. Volgens hem kan het "gerechtvaardigd zijn om onze beleidskoers aan te passen".

De AEX-index eindigde 0,6 procent hoger op 912,92 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 940,40 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen noteerden bij het slot plussen tot 0,4 procent.