Estland bereid troepen te leveren voor vredesmacht in Oekraïne

TALLINN (ANP/RTR) - Estland is bereid deel te nemen aan een vredesmissie in Oekraïne met maximaal één compagnie. Dat zei premier Kristen Michal van het Baltische land tijdens een persconferentie met zijn Finse ambtgenoot in Tallinn. Michal zei niet hoeveel troepen dit zou kunnen betekenen.

De NAVO-bondgenoten en Oekraïne werken samen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsgaranties voor Oekraïne zo robuust zijn dat Rusland nooit meer zal proberen aan te vallen, zei NAVO-chef Mark Rutte eerder vrijdag.

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer hebben zich allebei uitgesproken voor de inzet van troepen als een vredesakkoord voorziet in een stationering van een vredesmacht in Oekraïne. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangegeven daarvoor open te staan.