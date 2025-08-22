ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Estland bereid troepen te leveren voor vredesmacht in Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 17:47
anp220825168 1
TALLINN (ANP/RTR) - Estland is bereid deel te nemen aan een vredesmissie in Oekraïne met maximaal één compagnie. Dat zei premier Kristen Michal van het Baltische land tijdens een persconferentie met zijn Finse ambtgenoot in Tallinn. Michal zei niet hoeveel troepen dit zou kunnen betekenen.
De NAVO-bondgenoten en Oekraïne werken samen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsgaranties voor Oekraïne zo robuust zijn dat Rusland nooit meer zal proberen aan te vallen, zei NAVO-chef Mark Rutte eerder vrijdag.
De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Keir Starmer hebben zich allebei uitgesproken voor de inzet van troepen als een vredesakkoord voorziet in een stationering van een vredesmacht in Oekraïne. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft aangegeven daarvoor open te staan.
Vorig artikel

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

Volgend artikel

Europese beurzen sluiten in het groen na speech Fed-baas Powell

POPULAIR NIEUWS

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee