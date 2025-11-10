ECONOMIE
Europese beurzen veren op om mogelijk einde shutdown VS

maandag, 10 november 2025 om 17:49
AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn de nieuwe handelsweek met plussen begonnen. Ook aan het Amsterdamse Damrak waren beleggers hoopvol door een mogelijk einde aan de shutdown van de overheid in de Verenigde Staten. Die heeft steeds meer invloed op de economie in het land, onder meer door de vele annuleringen van vluchten, maar een oplossing lijkt nabij.
De Amerikaanse Senaat zette zondagavond een belangrijke stap richting heropening van de overheid. Het voorstel wordt nog aangepast en moet daarna opnieuw worden goedgekeurd door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Pas daarna kan president Donald Trump zijn handtekening zetten, wat nog enkele dagen kan duren.
De AEX-index leverde zowel donderdag als vrijdag zo'n 1 procent in, maar won maandag 1,1 procent terug tot 961,08 punten. De MidKap sloot 1 procent hoger op 858,20 punten. Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,7 procent bij.
