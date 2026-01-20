Europese beurzen zakken opnieuw door oplopende spanningen met VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden zijn dinsdag lager gesloten. Op de markten overheersten zorgen over dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump richting Europese landen omdat hij Groenland wil inlijven. Maandag leidde dat ook al tot verliezen.

De AEX-index in Amsterdam zakte 0,2 procent tot 991,17 punten. Daarbij beperkten koerswinsten voor de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML het dagverlies voor de hoofdindex. De MidKap zakte 0,3 procent tot 955,66 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot ruim 1 procent omlaag.

Nu Trump extra heffingen heeft aangekondigd voor Europese landen die betrokken zijn bij een verkenningsmissie op Groenland, dreigt de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie verder te verslechteren. Het Europees Parlement heeft de ratificatie van een eerdere handelsdeal met de Amerikanen opgeschort en Brussel zegt snel tegenheffingen in te kunnen voeren.

Franse wijnen en champagnes

De Amerikaanse president probeerde dinsdag opnieuw met de dreiging van handelstarieven zijn zin te krijgen. Hij zei Franse wijnen en champagnes met een invoerheffing van 200 procent te willen belasten, omdat Frankrijk zich niet aansluit bij zijn vredesraad voor Gaza.

Naast aandelen zakten Amerikaanse staatsobligaties in waarde. Bij langlopende schuldpapieren steeg de rente naar het hoogste niveau in vier maanden, wat betekent dat de obligaties zelf zakken.

Staatsobligaties in de ban

Een Deens pensioenfonds voor docenten en academici verklaarde Amerikaanse staatsobligaties in de ban te doen. Hoewel het slechts om een kleine hoeveelheid schuldpapieren gaat, is de stap mogelijk wel van grote symbolische waarde. Naast de onrust over de oplopende spanningen tussen de regering-Trump en bondgenoten speelde ook een verkoopgolf van Japanse staatsobligaties mee.

De prijzen voor goud en zilver stegen naar recordhoogtes. De edelmetalen worden vaak gezien als veilige belegging in onrustige tijden. De dollar was duidelijk geen veilige haven voor beleggers. De euro won 0,7 procent ten opzichte van de Amerikaanse munt en was 1,1729 dollar waard.

De olieprijzen stegen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent meer waard op 60,38 dollar per vat. Brentolie steeg 1,4 procent tot 64,81 dollar per vat.