Politie beëindigt Haags protest tegen geweld in Noord-Syrië

DEN HAAG (ANP) - De betoging tegen het geweld tegen Koerden in Syrië in het centrum van Den Haag is voorbij. De politie liet de betogers weten dat het protest op last van de burgemeester niet verder mocht gaan achter Den Haag Centraal. De honderden overgebleven betogers gaven gehoor aan de oproep te vertrekken.

Het protest had zich eerder dinsdagmiddag van het Malieveld verplaatst naar de achterkant van het station. In totaal trok de demonstratie zeker 2500 mensen.

De demonstranten zijn boos over het geweld tegen Koerden in Syrië. De woede richt zich onder meer op de Syrische president Ahmed al-Sharaa. Hij laat volgens demonstranten IS-terroristen vrij uit de gevangenissen, die vervolgens geweld plegen tegen de Koerden die in het noorden van het land wonen.

Gedood, verkracht, verkocht en onthoofd

"Mensen worden gedood, vrouwen verkracht, verkocht en onthoofd", vertelde Yalda Rafat uit Delft. Haar moeder is gevlucht uit het Koerdische deel van Irak. Een jongeman, ook aanwezig bij het protest, liet videobeelden zien waarop familieleden van hem worden doodgeschoten.

De demonstranten vinden dat media te weinig aandacht hebben voor het geweld.