Burgemeester: meer dan half miljoen inwoners hebben Kyiv verlaten

KYIV (ANP/AFP) - Zeker 600.000 inwoners van Kyiv hebben de stad verlaten sinds 9 januari. Dat meldt burgemeester Vitali Klitsjko, die hen daartoe had opgeroepen vanwege de problemen met de stroom- en warmtevoorziening in de stad. Dinsdag nog meldde Klitsjko dat meer dan vijfduizend panden zonder verwarming zaten na Russische aanvallen. Voor nog zeker vierduizend panden is dat nog het geval.

Oekraïne maakt een zeer strenge winter door, met temperaturen tot 20 graden onder nul. Rusland heeft de voorbije maanden herhaaldelijk de energie-infrastructuur in het land bestookt. Dat leidde eerder tot grootschalige en soms langdurige stroomuitval. In delen van Oekraïne wordt daarom op gezette momenten de stroom uitgeschakeld om te kunnen voldoen aan de vraag.

Rusland noemde een grote aanval op Kyiv begin januari een vergelding voor een vermeende aanval op een buitenverblijf van president Vladimir Poetin in Novgorod. Bewijs daarvoor leverde het Kremlin niet.

Kyiv telde voor de grootschalige invasie van Rusland in 2022 zo'n 3 miljoen inwoners.