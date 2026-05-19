Kunstveilingen in New York maken comeback met recordprijzen

NEW YORK (ANP/AFP) - Met recordprijzen voor werken van onder anderen Jackson Pollock, Constantin Brâncuși en Mark Rothko staan de voorjaarsveilingen in New York in bloei. Volgens cijfers van persbureau AFP zijn er in mei in New York al twaalf werken verkocht voor meer dan 30 miljoen dollar, waaronder twee die de grens van 100 miljoen dollar overschreden.

Eerder was er een dip in de verkoopcijfers bij de veilinghuizen. Die werd toegeschreven aan de wereldwijde economische onzekerheid en een gebrek aan waardevolle werken op de markt.

Een schilderij van Jackson Pollock werd maandag het op vier na duurste werk ooit verkocht op een veiling. Het werd geveild bij Christie's in New York en bracht 181,2 miljoen dollar op. Het vorige record voor een werk van de Amerikaanse schilder Pollock stond op 61,2 miljoen dollar, behaald in 2021.

Het duurste schilderij dat ooit op een veiling is verkocht, blijft Salvator Mundi (De Verlosser van de Wereld) van Leonardo da Vinci. Dat werk uit de renaissance werd in 2017 voor 450 miljoen dollar geveild.