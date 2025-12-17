ECONOMIE
Europese CO2-taks gaat ook gelden voor wasmachines van buiten EU

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 10:58
anp171225093 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - Wasmachines van buiten de EU krijgen binnenkort te maken met een Europese grensbelasting voor CO2-uitstoot. Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei) heeft woensdag laten weten dat de belasting die al gold voor bijvoorbeeld aluminium en staal met ingang van volgend jaar wordt uitgebreid naar producten waarin veel van die materialen zijn verwerkt.
Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) verplicht bedrijven van buiten de EU om te betalen voor hun CO2-uitstoot, net zoals Europese bedrijven dat doen. Maar omdat de maatregel niet gold voor eindproducten, was er nog een mogelijkheid onder de taks uit te komen.
Volgens Hoekstra worden de mazen in de wet nu gedicht, met als doel te voorkomen dat fabrikanten naar het buitenland verhuizen om de strenge klimaatregels van Europa te omzeilen. Brussel zal volgens hem ook geen enkel land vrijstellen van de heffing. Mogelijk wordt voor het Verenigd Koninkrijk nog een uitzondering gemaakt, maar alleen nadat de Britse markt op dit vlak is gekoppeld aan die van de EU.
