Werkgevers aan Kamerleden: maak fietsen naar werk aantrekkelijker

DEN HAAG (ANP) - Een groep van zeventig grote werkgevers roept de Tweede Kamer op maatregelen te nemen om fietsen en reizen met het openbaar vervoer naar het werk aantrekkelijker te maken. De werkgevers willen onder andere dat Nederland meer investeert in het ov en goede fietsverbindingen en dat internationale treinreizen een beter alternatief voor zakelijk vliegen worden.

De werkgevers zijn verenigd in de Coalitie Anders Reizen, die bestaat uit bijvoorbeeld ABN AMRO, ASML, Philips en KPN. De groep overhandigde woensdag zijn aanbevelingenpakket aan leden van de Tweede Kamer. De maatregelen moeten er volgens de werkgevers voor zorgen dat Nederland bereikbaar blijft, we minder in de file staan en minder CO2 uitstoten.

Daarnaast wil de groep dat Den Haag de werkkostenregeling (WKR) aanpast. Hiermee kunnen werkgevers bepaalde vergoedingen aan werknemers geven zonder daarover belasting te betalen. De Coalitie Anders Reizen wil dat binnen de regeling een aparte ruimte komt om duurzaam zakelijk reizen, zoals met het ov en het leasen van een fiets, aantrekkelijker te maken dan niet-duurzame manieren. Dit is volgens de groep een relatief simpele manier om een groot verschil te maken.

Organisaties die hun medewerkers duurzaam willen laten reizen, lopen tegen een "fundamenteel probleem" aan, zegt directeur Gwen Jansen van de Coalitie Anders Reizen. Duurzaam zakelijk reizen moet volgens haar nu vaak worden betaald uit "de beperkte WKR-ruimte. Traditionele regelingen voor leaseauto's en woon-werkverkeer blijven echter grotendeels fiscaal ongemoeid."