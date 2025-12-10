Europese Commissie doet inval bij hoofdkantoor Temu

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een inval gedaan in het Europese hoofdkantoor van Temu, meldden persbureau Bloomberg en AFP op basis van bronnen. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar mogelijk oneerlijke concurrentie door de Chinese webshop.

De Commissie bevestigde vestigingen te hebben doorzocht van "een onderneming die actief is in de e-commercesector in de EU". Dat gebeurde in het kader van regelgeving tegen marktverstorende staatssubsidies door landen buiten de Europese Unie.

De EU heeft die in 2023 ingevoerde regels vooral ingezet tegen Chinese bedrijven. Beijing wordt ervan beschuldigd bedrijven met subsidies te helpen om producten extra goedkoop op de Europese markt te kunnen verkopen.

Naar het snelgroeiende Temu lopen meer Europese onderzoeken. Een daarvan richt zich op mogelijk verboden manieren waarop de webwinkel klanten verleidt om aankopen te doen. Ook beschuldigde het dagelijkse EU-bestuur Temu ervan te weinig te doen tegen illegale producten op het platform.