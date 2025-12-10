Winsten op Wall Street na derde renteverlaging door Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten na het rentebesluit van de Federal Reserve. Die verlaagde het belangrijkste rentetarief in de VS zoals verwacht met een kwart procentpunt om de arbeidsmarkt te stimuleren. De verdeeldheid onder beleidsmakers bleek groot.

In een toelichting liet Jerome Powell doorschemeren dat de Fed bij de komende rentevergadering waarschijnlijk in de pauzestand gaat. Hij zei dat leenkosten nu op een goed niveau staan om af te wachten hoe de economie en de inflatie zich ontwikkelen. Door de sluiting van overheidsdiensten dit najaar hadden beleidsmakers van de Fed geen zicht op de nieuwste gegevens over de arbeidsmarkt en consumentenprijzen.

De renteverlaging en Powells woorden kwamen grotendeels overeen met de verwachtingen op Wall Street. Beleggers leken opgelucht. De Dow-Jonesindex won 1,1 procent tot 48.057,75 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 6886,68 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 23.654,16 punten.

Olieprijzen

Computerspellenverkoper GameStop stond bij de dalers met een min van 1 procent. De winkelketen voor videogames zag zijn verkopen in het afgelopen kwartaal dalen.

Amazon won 1,7 procent. Het techbedrijf kondigde aan tot 2030 meer dan 35 miljard dollar in India te investeren. Het geld gaat onder andere naar AI-activiteiten van het bedrijf. Ook maakte het bedrijf bekend een schikking te hebben getroffen in Italië in een onderzoek naar vermeende belastingontduiking. Volgens Italiaanse media betaalt het webwinkelconcern 511 miljoen euro.

De euro won na het rentenieuws uit de VS bijna 0,6 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1691 dollar waard. De olieprijzen stegen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent meer waard en kostte 58,99 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 62,69 dollar per vat.