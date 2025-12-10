ECONOMIE
Opnieuw grote betogingen in Bulgarije tegen regering en corruptie

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 21:39
anp101225210 1
SOFIA (ANP/AFP) - Tienduizenden Bulgaren hebben in Sofia en andere steden betoogd tegen de regering en tegen corruptie. Begin deze maand waren er ook grote demonstraties van vooral jongeren. Het werd een uiting van Gen Z in Bulgarije genoemd. De coalitieregering trok onder druk van de protestgolf de voorgenomen begrotingsplannen op 3 december in. Volgens Bulgaarse media waren de protesten van woensdag nog groter dan die op 1 december.
Nu ligt de nieuwe versie van de ontwerpbegroting voor 2026 onder vuur van demonstranten. Ze zien het als een poging corruptie te verhullen. Betogers, onder meer voor het parlementsgebouw in Sofia, riepen om het aftreden van de regering voor de kerst. Dat zou het kerstcadeau moeten zijn van premier Rosen Zhelyazkov. Zijn regering wil meer gaan lenen en dat het land toetreedt tot de eurozone in 2026. De oppositie in het parlement dient deze week een motie van wantrouwen in tegen de regering.
