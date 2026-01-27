Europese Commissie en India komen vrijhandelsakkoord overeen

De Europese Commissie en India hebben overeenstemming bereikt over een vrijhandelsakkoord, meldt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Onderhandelingen over de deal lopen al vele jaren, maar kwamen in een stroomversnelling nadat zowel de EU als India te maken kreeg met handelstarieven vanuit de Verenigde Staten. Beide kampen waren er daarom op gebrand snel tot een akkoord te komen.

In het handelsverdrag is onder meer afgesproken dat de importtarieven op Europese auto's fors omlaaggaan; ze dalen van 110 naar 10 procent. Daarbij blijft wel een importquotum van 250.000 auto's per jaar van kracht. Importtarieven voor Europese auto-onderdelen worden over vijf tot tien jaar helemaal afgeschaft. Ook de Indiase tarieven van 44 procent op machines, 22 procent op chemicaliën en 11 procent voor farmaceutische producten verdwijnen geleidelijk.

Verder worden Indiase tarieven op Europese wijn verlaagd van 150 naar 75 procent. Importtarieven van 45 procent op Europese olijfolie worden binnen vijf jaar afgeschaft, zo is afgesproken.

Klimaatverandering

India krijgt op haar beurt 500 miljoen euro aan EU-steun om meer te doen aan klimaatverandering. Het geld kan worden gebruikt om CO2-uitstoot tegen te gaan en duurzame industrie te bevorderen, meldt de Commissie.

Brussel verwacht dat dankzij de deal de EU-export naar India wordt verdubbeld. In 2024 ruilden de EU en India voor 120 miljard euro aan producten uit.

Goedkeuring

Hoewel de Commissie akkoord is, moeten de lidstaten de deal eerst nog goedkeuren voordat Von der Leyen haar handtekening mag zetten onder het akkoord namens de EU. Daarna moet het Europees Parlement de deal ook nog goedkeuren.

"De EU en India schrijven vandaag geschiedenis door het partnerschap tussen 's werelds grootste democratieën te verdiepen", aldus Von der Leyen, die in New Delhi is voor de EU-India-top. "We laten aan de wereld zien dat op regels gebaseerde samenwerking nog steeds geweldige resultaten oplevert."