ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

Samenleving
door Ans Vink
dinsdag, 27 januari 2026 om 7:27
173020851_m
Wandelen is in een paar jaar tijd van oubollige hobby veranderd in de nummer één vrijetijdsactiviteit van Nederland. Jaarlijks maken Nederlanders honderden miljoenen recreatieve wandelingen; alleen al tussen 2022 en 2023 werden er ruim 800 miljoen wandeluitjes geteld. Ruim 11 miljoen Nederlanders wandelen inmiddels regelmatig voor hun plezier, goed voor ongeveer 65 procent van de bevolking.
De coronajaren werkten als katalysator. In 2021 maakte tweederde van de Nederlanders wandelingen van 5 tot 10 kilometer en samen liepen we zo’n 1,8 miljard ommetjes. Ook jongeren ontdekten het lopen: zeven op de tien jongeren zijn meer gaan wandelen en veel van hen zijn dat na de pandemie blijven doen. Waar wandelen ooit werd geassocieerd met grijze koppels in de polder, is het nu onderdeel van de lifestyle van generatie Z, compleet met sporthorloge en deelbare Strava‑routes.
De aantrekkingskracht is eenvoudig te verklaren. Medisch gezien is wandelen een van de meest gezonde vormen van beweging: het verlaagt de bloeddruk, vermindert de kans op hart‑ en vaatziekten en helpt het risico op diabetes terug te dringen. Studies tonen zelfs aan dat wie structureel meer stappen zet, gemiddeld langer leeft. Tegelijkertijd is het mentaal gereedschap tegen stress en somberheid; wandelen in de natuur blijkt angst te verminderen, het humeur te verbeteren en de concentratie te versterken.
Daar komt bij dat wandelen perfect past in een tijd van inflatie en onrust. Je hebt geen abonnement, geen dure uitrusting en geen reistijd naar een sportschool nodig; een paar schoenen en een voordeur volstaan. Terwijl andere vormen van vrije tijd – uit eten gaan, stedentrips – onder druk staan, is een ommetje om de hoek altijd betaalbaar. Bovendien levert de wandelmarkt ondertussen zelf een stevige economie op: de Nederlandse wandelbestedingen worden geschat op ongeveer 2 miljard euro per jaar, van schoenen tot arrangementen.
Opvallend is dat wandelen niet alleen individueel, maar ook sociaal kapitaal oplevert. Vanuit gemeenten en gezondheidsorganisaties schieten ‘wandel naar je werk‑dagen’, buurtommetjes en zorgwandelingen uit de grond om bewegen in het dagelijks leven in te bouwen. Voor jongeren fungeert de wandeling als beweegmoment én praatmoment, voor ouderen als manier om langer zelfstandig en mobiel te blijven.
Wandelen is zo verworden tot het ultieme low‑budget wellnesspakket: één simpele activiteit die lijf, hoofd, portemonnee en sociale contacten tegelijk bedient. Zolang stress, vergrijzing en financiële druk blijven, is de kans klein dat deze stille wandelrevolutie snel uitdooft.

Lees ook

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal isWaarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is
Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimerDeze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer
Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastischDoor op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch
Nike ontwikkelt 'robotschoen': 'E-bike voor je voeten'Nike ontwikkelt 'robotschoen': 'E-bike voor je voeten'
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

268345965_m

De onzichtbare boosdoener achter hersenmist

29480525-4f98-4f5b-bb47-916e761a545c-1020x612

Vergeet lichaamstaal: dit zijn de echte signalen dat iemand niet de waarheid spreekt

Loading