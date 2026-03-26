Europese Commissie onderzoekt Snapchat om grooming en vapeverkoop

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een onderzoek naar Snapchat begonnen. Daaruit moet blijken of de sociale media-app voldoet aan de Europese wet inzake digitale diensten (DSA). Die vereist dat platforms maatregelen nemen om minderjarigen op hun diensten te beschermen.

Snapchat heeft de regels volgens Brussel mogelijk geschonden door minderjarigen bloot te stellen aan pogingen tot grooming (online kinderlokken) en rekrutering voor criminele doeleinden. Daarnaast vermoedt de Europese Commissie dat Snapchat de DSA heeft overtreden door minderjarigen bloot te stellen aan informatie over de verkoop van illegale producten als drugs of producten met een leeftijdsgrens, zoals vapes en alcohol.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland begon afgelopen september al een onderzoek naar Snapchat vanwege de verkoop van vapes aan minderjarigen. De toezichthouder laat weten onderdeel te gaan uitmaken van het onderzoeksteam dat door de Europese Commissie wordt geleid.