EU-parlement stemt voor verbod op apps die AI-naaktbeelden maken

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 13:34
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het Europees Parlement heeft donderdag gestemd voor invoering van een verbod op apps die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om naaktbeelden te maken. Alleen AI-systemen die gebruikers beletten om seksueel expliciete beelden te maken, zouden nog toegestaan mogen worden.
Afgelopen tijd veroorzaakte de uitkleedfunctie van chatbot Grok van Elon Musk al veel ophef. De chatbot genereerde op vraag van gebruikers miljoenen afbeeldingen van echte mensen die zonder hun toestemming werden uitgekleed, onder wie ook minderjarigen.
Eerder deze maand werden de ambassadeurs van de EU-lidstaten het al eens over een Europees verbod. Het Europees Parlement heeft het verbod toegevoegd aan voorstellen voor een vereenvoudiging van de AI-wetgeving. Deze voorstellen werden donderdag aangenomen, met 569 stemmen voor, 45 tegen en 23 onthoudingen.
Hoe de wet precies vorm krijgt, staat nog niet vast. Hierna moeten de lidstaten en het parlement het nog eens worden over een gezamenlijke formulering.
