Europese Commissie start officieel onderzoek naar webwinkel Shein

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is dinsdag een formeel onderzoek gestart naar de Chinese webwinkel Shein. Dat kan een opmaat zijn voor een forse boete. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verkoop van illegale producten zoals sekspoppen die op kinderen lijken en het verslavende ontwerp van de website.

Ook het gebrek aan transparantie van de aanbevelingssystemen is reden om het onderzoek te starten op grond van de Digital Services Act (DSA).

Shein moet nu onder meer de belangrijkste parameters van zijn aanbevelingssystemen openbaar maken.

Verdere handhavingsmaatregelen

"In de EU zijn illegale producten verboden, of ze nu in een winkel of op een onlinemarktplaats te vinden zijn", zegt Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit). "De DSA beschermt consumenten, waarborgt hun welzijn en geeft hen inzicht in de algoritmes waarmee ze in aanraking komen. We zullen beoordelen of Shein zich aan deze regels en haar verantwoordelijkheid houdt."

Nu de Commissie een officiële procedure is gestart, kan zij verdere handhavingsmaatregelen nemen. Het Chinese bedrijf kan gedurende het onderzoek de werkwijze aanpassen.

Duur van het onderzoek

Een datum voor oplevering van de onderzoeksresultaten wordt niet gegeven. De duur van het onderzoek hangt af van verschillende factoren, waaronder de mate waarin Shein aan het onderzoek meewerkt en de complexiteit van de zaak.

Het besluit van dinsdag volgt op een voorlopige analyse van de risicobeoordelingsrapporten van Shein, de antwoorden op de formele informatieverzoeken van de Commissie en informatie die door derden is verstrekt.

De Commissie heeft Shein in juni 2024 en in februari en november 2025 drie informatieverzoeken gestuurd.